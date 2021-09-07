★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر محمد عبدالكريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك منح لاعباته راحة من التدريبات غدا الأربعاء على ان يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس بصالة النادي بميت عقبة.

وخضعت لاعبات الفريق لتدريبات على الرمال بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر من أجل استكمال برنامج فترة الإعداد الخاصة بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأكد المدير الفني للفريق أن الفترة الحالية تشهد بعض البرامج الخاصة من أجل تجهيز اللاعبات وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي لاحظها خلال التدريبات الأخيرة.