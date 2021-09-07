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كارتيرون يتابع البرنامج التأهيلي ليوسف أوباما

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كارتيرون يتابع البرنامج التأهيلي ليوسف أوباما كارتيرون يتابع البرنامج التأهيلي ليوسف أوباما

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ، على متابعة البرنامج البدنى والتأهيلي الذي يخضع له يوسف اوباما صانع العاب الفريق الكروى الاول، بنفسه للإطمئنان على سير البرنامج بالشكل الجيد.

ويتابع كارتيرون برنامج اوباما، كون اللاعب احد اهم العناصر في الفريق، ويرغب كاريترون في جاهزية يوسف اوباما سريعا لتجهيزه بالشكل الأمثل لمواجهة اسوان المقبلة في بطولة كأس .

ويواصل يوسف أوباما برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وخاض أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية بشكل فردي تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث اكتفى بالركض حول الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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