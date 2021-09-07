رغم إلغاءها ومرور 9 أشهر .. صيد المحلة يفرز صناديق «التكميلية»

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شهد نادي صيد المحلة واقعة غريبة ونادرة التكرار حيث قام مجلس الإدارة بفرز أصوات وإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التي تمت قبل نحو 9 أشهر دون اكتمال النصاب القانوني.

وكان النادي المحلاوي قد أعلن عن إجراء الانتخابات التكميلية على منصبي نائب الرئيس والعضوية في ديسمبر من العام الماضي.

وقال يسري عبدالرحمن المرشح لرئاسة النادي واحد مرشحي التكميلية «الاجراء غير صحيح وكان يجب التخلص من الورق بعد مرور فترة الطعون وهي 15 يوم».

وأضاف «رئيس النادي قام بخطوة اليوم خوفًا من الانتخايات المقبلة، يريد أن يقول للجمعية العمومية أن منافسي على الرئاسة لم ينجح في حسم مقعد النائب في الانتخابات التكميلية».

وأكد عبدالرحمن أنه سيقوم بحفظ حقوقه القانونية كاملة تجاه التصرف الغير مسؤول من رئيس مجلس إدارة صيد المحلة محمد الحليبي.

وفي المقابل صرح أحمد الجندي عضو مجلس إدارة صيد المحلة «الخطوة التي قمنا بها قانونية وجاءت بناءً على طلب المرشحين ووافقنا على طلبهم خلال جلسة مجلس الإدارة».

وواصل «الفرز تم في حضور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين في النادي وأعضاء جمعية عمومية ومن حق يسري عبدالرحمن أن يبحث في قانونية الإجراء ونحن سنحترم قرار القانون».

يذكر أن يسري عبدالرحمن هو المنافس لرئيس مجلس الإدارة الحالي محمد الحليبي على مقعده وأظهر الفرز الذي أعلنه نادي الصيد تراجعًا للأول مقابل تقدم محمد السبكي المرشح على منصب النائب ضمن قائمة الثاني.