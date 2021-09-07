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رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن سؤال حول موعد تشكيل الحكومة بالقول: «لم يعد ينفع إلا الدعاء»، وذلك في إشارة إلى تعقيد ذلك الملف.

وردا على سؤال لـ «مستقبل ويب» عن مصير الحكومة، استعان بري بمثل معروف في بلاد الشام، يقول: «ما تقول فول وما يصير مكيول» بمعنى عدم الاعتماد على أي أخبار سوى ما يتحقق فعليا.

وأضاف بري: «لم يعد ينفع إلا الدعاء».

يذكر أنه مضى أكثر من شهر على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة إلا أنه، كسلفه سعد الحريري، لم يتقدم خطوة حقيقية في ذلك الاتجاه حتى الآن.