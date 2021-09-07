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داعية: التواضع من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين

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داعية: التواضع من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين داعية: التواضع من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن التواضع في الإسلام يُعد من أبرز الأخلاق والصفات المحمودة التي ينبغي على العباد التحلي بها لنيل رضا الله تعالى، فالتواضع في الإسلام من صفات الأنبياء والمرسلين، ومن صفات عباد الله الصالحين.

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن التواضع في الإسلام يندرج تحت باب الأوامر الإلهية، لما له من أهميةٍ عظيمةٍ وأثرٍ جليل، وقد بينت ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وفيما يأتي بيان بعض النصوص التي ذكرت أو أشارت إلى معنى التواضع.

وتابع: «للأخلاق عموماً، وللتواضع في الإسلام بشكلٍ خاصٍ، مكانةٌ عاليةٌ، وشأن عظيم، ومنزلة رفيعة، فالأخلاق أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها هذا الدين؛ فهو يقوم على الإيمان، والأخلاق، والعبادات والمعاملات.

المصرى اليوم

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