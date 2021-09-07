«رقم قياسي عالمي».. فيلم «شانج تشي» يحقق 90 مليون دولار في اول 4 أيام لعرضه

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تصدر الفيلم الامريكي «شانج تشي وأسطورة الحلقات العشر» بطولة الممثل الكندي سيمو لو، رقم قياسي جديد في جنى الايرادات خلال عطلة نهاية أسبوع يوم العمال.

وحقق فيلم المغامرات والحركة «شانج تشي وأسطورة الحلقات العشر» إيرادات أكبر من المتوقع في عرضه الأول، إذ جنى 90 مليون دولار في الأيام الأربعة الأولى من عرضه في رقم قياسي بالنسبة لهذه العطلة.

ولأن إيرادات السينما عادة ما تكون ضعيفة في عطلة نهاية أسبوع يوم العمال، فقد تجاوز إجمالي ما حققه الفيلم في ثلاثة أيام 75.5 مليون دولار من 4300 دار سينما كاسرا الرقم القياسي الذي سجله فيلم (هالوين) عام 2007، والذي حقق في بداية عرضه 30.6 مليون دولار.

وعلى الرغم من المخاوف من أن السلالة دلتا من فيروس كورونا قد تحول دون ذهاب الناس لدور العرض، فقد حقق «شانج-تشي» ثاني أكبر إيرادات في عطلة نهاية أسبوع منذ تفشي الجائحة، خلف (ذا بلاك ويدو) «الأرملة السوداء» الذي جمع 80 مليون دولار.

وتفوق الفيلم على نحو يثير الإعجاب على الجزء التاسع من سلسلة أفلام (فاست اند فيوريوس) «سريع وغاضب» من إنتاج يونيفرسال والذي حقق 70 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثالثة الجزء الثاني من فيلم (إيه كوايت بليس) أو «مكان هادئ» والذي حقق 48 مليون دولار.

وعرض كلا الفلمين في وقت سابق من الصيف بدا فيه أن جائحة كورونا قد تنحسر في آخر الأمر.