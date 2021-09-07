أخبار عاجلة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" -
«إستئناف القاهرة» تلغي قرار رئيس الوفد بفصل «الهضيبي» من الحزب -
«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة -
«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور احمد نصر المتوفي بـ«كورونا» -
نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني -
رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات -
فورد ولينكولن تطلقا شعارات ثلاثية الأبعاد.. اعثر على سيارتك في ساحة الانتظار بسهولة -
«الأطباء العرب»:إجراء 400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون خلال سبتمبر -
رئيس جهاز "العبور" يتفقد سير العمل بالمشروعات الترفيهية والخدمية بالمدينة.. ويوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفي العام سعة ٢٢٠ سريرا -
عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يرفع الحمل البدنى للاعبي بسبب كأس

Print
كارتيرون يرفع الحمل البدنى للاعبي الزمالك بسبب كأس مصر كارتيرون يرفع الحمل البدنى للاعبي بسبب كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ، رفع الحمل البدنى للاعبين خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة عن إقامة مباراة نصف نهائى كأس بين الزمالك واسوان يوم 2 اكتوبر المقبل.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر، التي يسعى الزمالك لحصد لقبها، ويأمل كارتيرون على وجه الخصوص في الفوز بها لتحقيق الثنائية المحلية لينضم الفرنسى إلى قائمة العظماء الذين حققوا الثنائية المحلية مع الزمالك.

وجاء قرار كارتيرون بسبب الاجازة التي حصل عليها اللاعبين، بالإضافة إلى تحديد موعد استئناف منافسات كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ اكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات

رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات

عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري

عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري