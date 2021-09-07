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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، رفع الحمل البدنى للاعبين خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة عن إقامة مباراة نصف نهائى كأس مصر بين الزمالك واسوان يوم 2 اكتوبر المقبل.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر، التي يسعى الزمالك لحصد لقبها، ويأمل كارتيرون على وجه الخصوص في الفوز بها لتحقيق الثنائية المحلية لينضم الفرنسى إلى قائمة العظماء الذين حققوا الثنائية المحلية مع الزمالك.

وجاء قرار كارتيرون بسبب الاجازة التي حصل عليها اللاعبين، بالإضافة إلى تحديد موعد استئناف منافسات كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ اكتوبر المقبل.