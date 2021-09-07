مصطفى البدري: حققت حلم أمى بالانتقال للأهلي .. وحطمت هاتفي احتفالًا بهدف أفشة

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كشف مصطفى البدري، مهاجم الأهلي الجديد المنضم إلى صوف الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي الإنتاج الحربي، عن العديد من الكواليس عن مشواره الكروى وأسباب توقيعة للاهلى ولماذا فضل عرض الأهلي عن العروض التي تلقاها، وكيف حسمت رغبته الإنتقال للأهلي، كما تحدث عن علاقته باللاعبين ومثله الأعلى وغيرها من الأمور في حوار نشره الموقع الرسمي للأهلي.

العودة إلى بيتي

في البداية تحدث مصطفى البدري عن عودته مجددًا إلى الأهلي وقال: «أنا سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى الأهلي، الذي أعتبره بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، بعد أن قضيت فترة في قطاع الناشئين كانت سببًا في تطور مستواي وظهوري بشكل جيد مع فريق الإنتاج الحربي، ولهذا أعتبر عودتي هي أسعد أيام حياتي».

لم أصدق نفسي

وكشف البدري عن جانب من المفاوضات التي دارت بين الأهلي والإنتاج الحربي حتى تمت الصفقة وقال: «لم أصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي. لحظتها كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور وبدون تردد،، فالانضمام إلى نادي القرن شرف لا يضاهيه شيء آخر».

الأهلي اختياري الدائم

وعن أسباب تفضيله عرض الأهلي عن عروض الأندية الأخرى أكد البدري أنه كان يمتلك العديد من العروض، ولكن الأهلي يظل دائمًا اختياره الأول والدائم. وقال: «عندما كنت أتلقى أي عرض كنت أضعه في المرتبة الثانية، منتظرًا أي تحرك من الأهلي وهو ما تحقق والحمد لله».

القتال من أجل العودة

وتحدث لاعب الأهلي الجديد عن لحظة رحيله وقال: «عندما رحلت عن النادي بعد فترة في قطاع الناشئين كنت حزينًا للغاية، والدتي كانت دائمًا تسألني لماذا لم تستمر مع النادي وكنت أؤكد لها أنني سوف أقاتل لكي أعود من جديد وأحقق حلمها. وكانت هناك نماذج وضعتها نصب عيني لتحفيزي على العودة مثل الكابتن محمد الشناوي والكابتن أيمن أشرف فقد رحلا عن النادي ثم عادا ليحققا مسيرة عظيمة للغاية».

فرصة عمري

وعن طموحاته في الفترة المقبلة قال مصطفى البدري: «بالتأكيد عندي طموحات كثيرة، وأعلم أن الأمور لا تتعلق بالمستوى الفني فقط وإنما هناك جوانب عديدة أهمها الشخصية القوية داخل الملعب والالتزام الشديد طوال الوقت».

نصائح أفشة

وكشف لاعب الأهلي الجديد عن النصائح التي قدمها له محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وقال: «تحدث معي أفشة، وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة. أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة».

حلم كأس العالم

وحول المنافسات التي تنتظر الأهلي في الفترة القادمة قال البدري: «الفريق سوف يخوض منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد، وبالتأكيد الأهلي لا يعرف سوى الفوز ولا يلعب إلا على المركز الأول، وقد سبق وحصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة العالم للأندية في النسخة الماضية والآن يعود للمشاركة في النسخة القادمة محملًا بطموحات وأحلام كبيرة لإسعاد جماهير الأهلي».

فرحة «التاسعة» الجنونية

وبسؤاله عن لحظات انفعاله بأهداف الأهلي وبطولاته ابتسم البدري وشرد قليلًا، ثم أجاب وقال: «أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي، ولا أتحكم في انفعالاتي خلال المباريات. وأتذكر في مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك عندما أهدر حسين الشحات فرصة محققة كاد قلبي يتوقف، ولكني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على التسجيل. وعندما سجل أفشة الهدف الثاني احتفلت بشدة لدرجة أنني كسرت هاتفي دون قصد من شدة الفرحة الجنونية، ولهذا أتمنى أن أسجل هدفًا مثله لأن هذه الأهداف تظل محفورة في سجلات التاريخ لأنها حسمت العديد من البطولات الغالية».

الخطيب المثل والقدوة

وفيما يتعلق بمثله الأعلى أجاب لاعب الأهلي الجديد على الفور وقال: «بالنسبة إليَّ الكابتن محمود الخطيب هو المثل الأعلى والقدوة، لأنه أسطورة مصر وإفريقيا ووصل إلى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الأجيال، ومن الصعب أن تجد شخصية مثله بما حققه من إنجازات وبطولات كلاعب ورئيس نادٍ، فقد تمنيت اللعب في جيله ولكن لحسن حظي أنني أصبحت لاعبًا في الأهلي في فترة وجوده رئيسًا للنادي».

رسالة إلى جماهير الأهلي

واختتم مصطفى البدري حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أقول لجماهير النادي أنتم السند دائمًا، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات. أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي.. سأظل مدينًا لكم طوال عمري».