اللجنة الأولمبية توقع عقوبة ضخمة على بطل الجزائر المنسحب أمام إسرائيلي

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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، عقوبة مشددة بحق لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي في مافسات أولمبياد «طوكيو 2020».

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب ومدربه من جميع المُنافسات الرسمية لمدة 10 سنوات كاملة، وهي عقوبة من شأنها إنهاء مشواره الرياضي بشكل نهائي، وهو الذي يُعتبر بطل إفريقيا في وزن أقل من 73 كلغ.

وكان ابن مدينة وهران ومدربه، قد صنعا الحدث خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، بعدما أعلنا بشكل علني رفضهما أن يتواجدا في الحلبة مع لاعب إسرائيل، وهو ما أثار الكثير من الجدل حينها، خاصة أن نورين اتهم رئيسة البعثة الأولمبية، حسيبة بولمرقة بالضغط عليه من أجل اللعب لتفادي العقوبات.