90 دقيقة من حبس الأنفاس بحريق شقة في عقار «ميرفت أمين» (فيديوهات)

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قبل ظهر أمس، اشتم عاملون بمحيط بناية الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في منطقة المهندسين بالجيزة، روائح حريق ولم يعرفوا بمصدرها حتى باغتتهم الأدخنة تتصاعد من الطابق الـ6 حيث مقر شركة مونتاج ودعاية وإعلان بعقار «أمين» ومنه امتد للأدوار العليا، سادت حالة من الهرج والمرج وحٌبست الأنفاس حتى سُيطر عليه بالإطفاء، بعدما أسفر الحريق عن مصرع أحد العاملين بالشركة والذى كان يغط في النوم، وإصابة 3 آخرين باختناق.

«إحنا جرينا على السلالم لكننا رجعنا تانى».. عبدالله محمد، حارس عقار، يشير إلى شدة الحريق، فالعاملون بالمحال التجارية وأمن عقار الفنانة الكبيرة هرول على السلالم محاولين السيطرة على النيران بطفايات الحريق، لكنهم تراجعوا «الدخان كان صعب قوى، ومنظر النار كان مرعبًا».

ميرفت أمين، تقطن بالطابق الـ4 من العقار، وكانت النيران تتساقط ككتل من الطوابق الأعلى وعلى السيارات بالشارع، بعدما امتدت الحرائق إلى أجهزة تكييف انفجرت فأحدثت دويًا مرعبًا.

عدد كبير من قاطنى العقار، وفق أفراد الأمن، صعدوا إلى سطح البناية، وانتظروا قدوم سيارات الإطفاء والانتهاء من السيطرة على الحريق الذي استمر نحو 90 دقيقة.

يُرجح عاملون بالشركة محل الحريق، تحدثوا إلى «المصرى اليوم»، ورفضوا الكشف عن هويتهم، أن بداية نشوب النيران كانت إثر ماس كهربائي حدث بأجهزة حاسب آلى ومنه امتد لباقى أركان الشقة والتى تتجاوز مساحتها الـ200 متر.

«المصرى اليوم»، اطلعت على فيديوهات توثق لحظات احتراق الشركة، وتبينّ أن جميع المحتويات دُمرت بالكامل، ويقول عاملون إنها كانت تضم أجهزة «مونتاج» بملايين الجنيهات.

رجل قدم لنا نفسه، باعتباره مالكًا للشركة، قال: «أرفض التحدث بشأن الحادث غير لما التحقيقات تنتهى»، ثم طالب موظفيه: «محدش فيكم يتكلم عن حاجة»، كما رفض الكشف عن هوية الضحية.

شهود عيان، قالوا إن عناصر الحماية المدنية حين وصلوا صعدوا على السلالم وحاولوا إطفاء النيران، وكانت تلك طريقة بدائية، ولم تُطفأ الحرائق سوى بعد الاستعانة بـ«السلالم الهيدروليكية».

سائق ميرفت أمين، ويُدعى محمد طه، قال إن وقت نشوب الحريق كانت الفنانة نائمة وصعد إليها ليخبرها بالحادث، وكانت في حالة ذعر شديد، مشيرةً إلى أنها لم تتحرك من شقتها حتى إطفاء الحرائق.

«أمين»، تحدثت لـ«المصرى اليوم»، قائلة: «أطمئن جمهوري من خلالكم، أنا بخير، الحمد لله الحريق كان في الطابق الـ4، وأغلقت الكهرباء والغاز بعد الحريق حتى وقت طويل، وكانت لحظات صعبة وقاسية»، مضيفةً: «أنا عايشة هنا ببيتى القديم، لأنى أحب الناس والونس».

معاينة نيابة شمال الجيزة، كشف ملابسات مصرع عامل خنقًا جراء الحريق، واتضح أن الشركة بعقار مكون من 10 طوابق، وأن الحماية المدنية أنقذت 3 موظفين إثر إصابتهم باختناق فيما لقى الرابع مصرعه، وكان جسده سليمًا لم يصب بحروق رغم كونه كان نائمًا واختنق بسبب الأدخنة.

تحريات أجهزة الأمن الأولية، التي طلبتها النيابة، أكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.