مبادرة من الأحوال المدنية والصحة لخدمة أهالي الفيض

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ضمن الجهود التي يقوم بها مركز الفيض التابع لمحافظة الحرجة، والتعاون مع فرع الأحوال المدنية بظهران الجنوب في مبادرة موجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكتب الأحوال المدنية، تواجد موظفون من الأحوال المدنية والصحة لتقديم الخدمات لأهالي الفيض والقرى التابعة له، وذلك لتسهيل وصول الخدمات إلى الناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أماكن بعيدة.

وتمت دعوة فريق من منسوبي الصحة لتوفير لقاح كورونا ضمن مبادرة "يدا بيد تتعافى".

وقال رئيس مركز الفيض محمد إبراهيم أبو حسين: "نحن في مركز الفيض حرصنا على التنسيق بين الإدارات وذلك من أجل تنفيذ هذه المبادرات التي تخدم الأهالي وتسهل عليهم، وتخفف عناء المسافات، حيث تعاونت الأحوال المدنية بظهران الجنوب، بإرسال فريق عمل متكامل لخدمة المواطنين في الوقت الذي تم التنسيق مع القطاع الصحي لتوفير لقاح كورونا للمواطنين.

وقد استمر العمل لمدة يومين في مقر المركز حيث استفاد من هذه المبادرات أكثر من 100 مواطن ومواطنة. كما شارك في نجاح هذه الأعمال الخدمية، كل من شرطة مركز الفيض ومكتب خدمات البلدية، ومركز الرعاية الصحية، والقطاع الصحي بمحافظة الحرجة، وفرع الأحوال المدنية بظهران الجنوب.

وبين أن هذه الجهود تأتي ضمن المبادرات والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة التي تصب في مصلحة المواطن.