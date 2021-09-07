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"جبالي": ترفض المساس بحرية الملاحة في الخليج العربي.. وأمن الخليج خط أحمر

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"جبالي": مصر ترفض المساس بحرية الملاحة في الخليج العربي.. وأمن الخليج خط أحمر "جبالي": ترفض المساس بحرية الملاحة في الخليج العربي.. وأمن الخليج خط أحمر

أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي رفض بلاده التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، ورفض لمحاولات المساس بحرية الملاحة في الخليج، مشدداً على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار جبالي اليوم مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأشار رئيس مجلس النواب المصري إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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