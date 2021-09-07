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"الأخضر السعودي" يحصد النقاط الثلاث عبر بوابة "عمان".. ويواصل السير نحو مونديال 2022

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بفدائية "العويس" ولدغة "الشهري"

نجح السعودي مساء اليوم في التغلب على شقيقه العماني في مباراة الجولة الثانية من الدور الحاسم المؤهل لنهائيات 2022 التي ستقام في قطر.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز الأخضر السعودي بهدف نظيف سجله المهاجم صالح الشهري في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وتعملق الحارس محمد العويس حيث نجح في التصدي لكرتين ولا أخطر في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع ليحافظ على شباكه نظيفة وعلى نقاط منتخب بلاده الثلاث.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأخضر السعودي للنقطة رقم 6 في المركز الأول (إلى جانب أستراليا - مع فارق هدف لصالح أستراليا) فيما توقف رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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