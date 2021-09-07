«الأوقاف»: منع عناصر أي جماعة متشددة من صعود المنبر أو إمامة الصلاة

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أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني، منع أي عنصر منتمٍ لأي جماعة متشددة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الصلاة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبدالعزيز، الثلاثاء، بمديري إدارات أوقاف الجيزة بقاعة حراء، بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شؤون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لبحث ضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

وأضاف عبدالعزيز أن الاجتماع ناقش سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى القائم بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بالوزارة، مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه سيتم عقد باقي الاجتماعات هذا الأسبوع مع مديريتي الإسماعيلية والقليوبية، كما سيتم الإعلان لاحقا عن موعد الاجتماع مع باقي المديريات.