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كارتيرون يكلف مساعديه بدراسة كل كبيرة وصغيرة عن أسوان لتجنب مفاجأت الكأس

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كارتيرون يكلف مساعديه بدراسة كل كبيرة وصغيرة عن أسوان لتجنب مفاجأت الكأس كارتيرون يكلف مساعديه بدراسة كل كبيرة وصغيرة عن أسوان لتجنب مفاجأت الكأس

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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ، من مساعديه التركيز على فريق أسوان خلال الفترة المقبلة، لتحديد البرنامج الخاص بمواجهة نصف النهائي في بطولة كأس ، والتى اعلن اتحاد الكرة اقامتها بوم 2 اكتوبر المقبل.

ويسعى كارتيرون، لقيادة الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية، ليسطر إنجازا جديدا مع القلعة البيضاء، كما يسعى لتجنب مفاجأت الكأس حيث انه يفصله عن التتويج باللقب المحبب للقلعة البيضاء مباراتين فقط.

وكان الفرنسى قد اصدر قرارا بإراحة اللاعبين الدوليين حتى يوم 14 سبتمبر الجارى من التدريبات، نظرا للإرهاق الشديد الذي يعانون منه حيث انهم لم يحصلوا على راحة مثل باقى زملائهم عقب الفوز بالدورى العام

وكان قرر اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.

فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، على أن تنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

وكان الزمالك قد تأهل للدور نصف النهائي للكأس بعد تغلبه على مصر المقاصة بهدفين دون رد باستاد السويس وقبلها فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الدور ثمن النهائي.

المصرى اليوم

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