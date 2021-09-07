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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن الحل الناجح في أفغانستان.. خلال اتصال مع كرزاي

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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن الحل الناجح في أفغانستان.. خلال اتصال مع كرزاي وزير الخارجية الإيراني يكشف عن الحل الناجح في أفغانستان.. خلال اتصال مع كرزاي

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بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مع الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن عبداللهيان أجرى محادثة هاتفية مع كرزاي، شدد خلالها على السياسة المبدئية لإيران، والمبنية على الحوار بين كل القوميات والفئات، بهدف تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تجسد التركيبة القومية والسكانية لهذا البلد.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن أفغانستان يمكنها عبر تشكيل حكومة شاملة الوصول إلى السلام الدائم، وهو ما ناقشه مع الرئيس الأفغاني السابق، حيث تبادل معه الأراء و وجهات النظر على الساحة الأفغانية.

وأوضح عبداللهيان أن بلاده تدعو إلى أفغانستان خالية من الحرب والإرهاب، مشددا على أن إيران أبقت منافذها الحدودية مفتوحة مع أفغانستان، بهدف تسهيل الوضع الحالي مع مواصلة التبادل التجاري مع أفغانستان، مشيرا إلى أن أمريكا وخلال عقدين من الزمن، هي المسؤولة عن الأوضاع الفوضوية الراهنة في أفغانستان.

ومن جانبه، أفاد حامد كرزاي بأن كبار الشخصيات في أفغانستان يبذلون قصارى جهودهم، من أجل العمل على تجاوز هذا الوضع، وبأن الهدف الأساسي هو تحقيق إرادة الشعب الأفغاني ومطالبه، معربا عن تقديره لمواقف إيران ومساعيها، مفيدا بأنه يواصل الحوار مع مختلف الفئات والمكونات، بما فيها حركة طالبان، داعيا إيران إلى مواصلة مساعداتها لتسهيل هذا الأمر.

المصرى اليوم

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