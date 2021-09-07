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إيقاف تعليق القدوم إلى من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين

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إيقاف تعليق القدوم إلى السعودية من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين إيقاف تعليق القدوم إلى من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة المستجد (كوفيد - 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، وذلك من الدول الثلاث الآتية:

- دولة الإمارات العربية المتحدة.

- جمهورية جنوب أفريقيا.

- جمهورية الأرجنتين.

والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.


الوطن السعودية

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