الرئيس الأمريكي يفوض "بلينكن" منح الجيش اللبناني مساعدات عاجلة بـ 47 مليون دولار

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أعطى الوزير صلاحية إخطار الكونجرس لتنفيذ القرار

فوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بسحب مبلغ 47 مليون دولار لتقديم مساعدات فورية للقوات المسلحة اللبنانية وفق مادتين من قانون المساعدة الخارجية الأمريكي.

وقال "بايدن" في التفويض: "أفوض إلى وزير الخارجية بموجب المادة 552C2 من قانون المساعدة الخارجية، سحب ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة للولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفورية للقوات المسلحة اللبنانية".

وأضاف: "وأفوض وزير الخارجية أيضًا سلطة تخفيض ما يصل إلى 22 مليون دولار، بموجب المادة القانونية 556A1 من قانون المساعدة الخارجية، من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، لتقديم المساعدة الفورية للقوات المسلحة اللبنانية"، وفقًا لـ"الحرة".

وأعطى الرئيس الأمريكي وزير الخارجية صلاحية تقديم الإخطار المناسب إلى الكونغرس لتنفيذ هذا القرار.