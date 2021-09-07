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ارتياح فى بعد إعلان موعد نظر استئناف شيكابالا وحازم امام

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ارتياح فى الزمالك بعد إعلان موعد نظر استئناف شيكابالا وحازم امام ارتياح فى بعد إعلان موعد نظر استئناف شيكابالا وحازم امام

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سادت حالة من الإرتياح داخل نادى ، بعد إعلان لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، تحديد الاسبوع المقبل، لنظر التظلم المقدم من لجنة النادى برئاسة حسين لبيب، تظلم على عقوبة شيكابالا وحازم امام، التي اقرتها لجنة المسابقات على خلفية احداث المباراة الختامية في بطولة الدورى العام بين الزمالك والبنك الاهلى، والتى انتهت بالتعادل 1-1، والتى كان من المفترض ان يتم تتويج الزمالك عقب نهايتها ببطولة الدورى العام.

وحدث بعض المشادات بين محمود عبدالرازق شيكابالا واحمد مجاهد رئيس لجنة ادارة اتحاد الكرة، بسبب رفض الامن تواجد لاعبى الزمالك الشباب واللاعبين الذي كانوا خارج قائمة المباراة، في ارض الملعب عقب نهاية اللقاء للإحتفال ببطولة الدورى والتتويج مع الفريق.

وكان المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد حدد موعدا غايته الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك خلال تسلم المستشار الشوربجى تظلم نادي الزمالك خلال الفترة المنصوص عليها لائحيا.

المصرى اليوم

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