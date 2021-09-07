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العامري فاروق يتراجع عن الترشح لرئاسة الأهلي ويستمر نائبًا في قائمة الخطيب

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العامري فاروق يتراجع عن الترشح لرئاسة الأهلي ويستمر نائبًا في قائمة الخطيب العامري فاروق يتراجع عن الترشح لرئاسة الأهلي ويستمر نائبًا في قائمة الخطيب

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مازالت اصداء انتخابات مجلس الإدارة الجديد في النادي الأهلي تلقي بظلالها على الأحداث داخل القلعة الحمراء حيث لاي علو صوت داخل النادي فوق الانتخابات خصوصا بعد خسارة درع الدوري الممتاز لصالح المنافس التقليدي النادي الأهلي الامر الذي يخشي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب من تاثيره السلبي على سير الانتخابات والفوز بفترة ولايدة ثانية لاسيما وان مجلس الخطيب هو الاقرب للفوز بالانتخابات.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الأهلي فأن العامري فاروق نائب رئيس النادي قد ينتوي الترشح امام محمود الخطيب ومزاحمته على رئاسة النادي الأهلي إلا انه تراجع في الساعات الأخيرة وقرر الاستمرار على البقاء في منصبه ضمن قائمة الخطيب كنائب للرئيس.

واكد المصدر ان العامري لن يتنازل عن تحقيق حلمه برئاسة النادي الأهلي لكنه استقر على تأجيل هذه الخطوة للانتخابات بعد المقبلة مؤكدا ان اتفاق تم بين الخطيب والعامري على عدم ترشح الخطيب على الرئاسة مرة ثالثة وترك الفرصة للعامري فاروق للمنافسة على رئاسة النادي.

ومن المقرر ان يعقد الخطيب والعامري فاروق العديد من الجلسات خلال الأيام المقبلة للاتفاق على الشكل النهائي للقائمة التي سيخوض بها الخطيب الانتخابات بعد استقراره على استبعاد بعض اعضاء مجلسه وضم وجوه جديدة ذات خبرات أكبر.

المصرى اليوم

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