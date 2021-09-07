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مدرب سيدات الطائرة يُشيد بصفقة سلمى خالد

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مدرب سيدات الطائرة يُشيد بصفقة سلمى خالد مدرب سيدات الطائرة يُشيد بصفقة سلمى خالد

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أكد عصام عبدالمعطي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة ا للسيدات بنادي ، أن انضمام سلمي خالد شحتوت إضافة قوية للفريق.

وأشار المدير الفني لطائرة سيدات الزمالك، إلى أن سلمي يمكنها اللعب داخل الملعب في أكثر من مركز ،ولها مستقبل كبير وتتميز بصغر سنها.

وأضاف عصام عبدالمعطي، أن سلمى تلقت عروضا كثيرة ولكنها فضلت الزمالك لانتمائها الشديد للنادي.

وعن انضمام اللاعبة لتدريبات الفريق، أوضح عبدالمعطي أنها سوف تنضم غدا للفريق ولكن لن تخوض التدريبات نظرا لخوض مباراة ودية غدا.

ويخوض الفريق مباراة ودة في السادسة مساء غد الثلاثاء أمام منتخب تحت ١٩ سنة، باستاد القاهرة.

المصرى اليوم

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