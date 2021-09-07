مختار مختار وطلعت يوسف وكشري الأقرب لقيادة المصري بعد اعتذار جاريدو

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دخل الثلاثي مختار مختار المدير الفني المستقيل من تدريب غزل المحلة وطلعت يوسف المدرب السابق للاتحاد السكندري واحمد كشري مدرب الانتاج الحربي ضمن القائمة النهائية والأخيرة للمرشحين لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي.

واعلن طارق هاشم عضو مجلس الإدارة أن مختار وطلعت يوسف وكشري من ضمن المرشحين الذين سيتم الاختيار منهم لخلافة على ماهر الذي وضع الفريق في أزمة وورطة في وقت صعب وفضل مصلحته الشخصية .

وقال طارق هاشم في تصريحات خاصة للمصري اليوم المجلس سيجتمع وسيحسم ملف المدير الفني في اقرب فرصة بعد الاستقرار على المدرب الأفضل والانسب

وعلمت المصري اليوم ان مختار مختار قد استقال من تدريب غزل المحلة بعدما تلقي عرضا من المصري البورسعيدي وبالتالي بات الأقرب لتولي القيادة الفنية بالفريق.