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إياد نصار يتعاقد على فيلم جديد وينتظر عرض «الكاهن»

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إياد نصار يتعاقد على فيلم جديد وينتظر عرض «الكاهن» إياد نصار يتعاقد على فيلم جديد وينتظر عرض «الكاهن»

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تعاقد الفنان إياد نصار على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري وإخراج روجينا بسالي، وجاري تحديد باقي الأبطال والاتفاق النهائي على اسم الفيلم.

وتنوي الجهة المنتجة توفير كل الجهود لتقديم عمل متميز، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق للتعاقد مع باقي الأسماء المرشحة للمشاركة في البطولة، والمقرر أن تشهد العديد من المفاجآت والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الانتهاء من التعاقدات ستبدأ المخرجة روجينا بسالي معاينة أماكن التصوير على أن تبدأ تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنان إياد نصار ينتظر في الوقت الحالي عرض فيلم «الكاهن» مع جمال سليمان ودرة وفتحي عبدالوهاب ومحمود حميدة وحسين فهمي، من إخراج عثمان أبولبن، كما بدأ تصوير فيلم «الباب الاخضر» مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك أيضاً في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

المصرى اليوم

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