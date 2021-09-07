خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد .. بلينكن يشيد بدعم الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان

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تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالا هاتفيا من معالي أنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والذي أشاد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان.

و جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والأوضاع في أفغانستان والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

و أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين بالمجالات كافة.

كما أكد التزام دولة الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في جمهورية أفغانستان الشقيقة والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار.

من جانبه أشاد أنتوني بلينكن بالنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة.