أخبار عاجلة

"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا -
مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر -
منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو -
معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار -
المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

130 خبيراً دولياً لمراقبة انتخابات العراق

Print
130 خبيراً دولياً لمراقبة انتخابات العراق 130 خبيراً دولياً لمراقبة انتخابات العراق
أكدت ممثلة الأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، أن الانتخابات النيابية المقبلة بالعراق في أكتوبر، ستكون مختلفة وشددت على دعم الأمم المتحدة، لانتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع، مع اعتماد تدابير إجرائية لعدم حصول عمليات تزوير.

130 خبيرا

أوضحت ممثلة الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن «عدد موظفي الأمم المتحدة، خمسة أضعاف عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، ولديها أكثر من 130 خبيرا موجودين في البلاد من أجل المراقبة والمساعدة الانتخابية».

وشدددت على أن جادة في إجراء الانتخابات بموعدها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تأجيل هذا الاستحقاق، أو التراجع عن موعده قبل 5 أسابيع منه. وتابعت قائلة: عام 2019 خرجت احتجاجات واسعة، وكان مطلبها الأساسي انتخابات مبكرة ونزيهة، لكن الانتخابات جرت بصعوبة.

كما أكدت أن «الاستحقاق المقبل سيكون مختلفا، لاسيما أن أحدا لا يريد تكرار الأحداث».وفي حين شددت على أهمية الانتخابات، إلا أنها اعتبرت أن الأهم يأتي بعدها لا سيما تشكيل الحكومة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس