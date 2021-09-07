الطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاكها لاتفاق 2015 النووي

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أن إيران تواصل كسر العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الفصلي إن مخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو عشرة كيلوجرامات مخصبة حتى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.

وانتقدت الوكالة إيران بشدة لاستمرارها في عدم الإجابة على أسئلة منها ما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما قد يعقد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة في واحد من تقريرين مفصليين عن إيران «يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة لا تزال دون حل حتى بعد قرابة العامين».

وراجعت رويترز التقارير السرية التي قدمها المدير العام للوكالة رافائيل جروسي للدول الأعضاء في الوكالة، والتي صدرت قبل اجتماع مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل. وقال التقرير الثاني إن على إيران أن تحل القضايا المعلقة الخاصة بالمواقع «دون مزيد من التأخير». وتشمل هذه القضايا أسئلة عن موقع رابع لم تفتشه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.