رئيس هيئة الأنفاق: ربط المونوريل والخط الثالث للمترو في محطة وادي النيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم البدء في الخط الرابع لمترو الأنفاق، مضيفا أن نسبة التنفيذ بلغت 15% حتى الآن.

وأوضح والي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الدولة تمتلك خطة طموحة لربط وتطوير مختلف خطوط المترو، موضحا أنه سيتم الربط بين قطار المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل في المهندسين.

وتابع: «قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو في الساعة»، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة وجود كفاءة في الأداء الاقتصادي لتغطية تكاليف الإنتاج والتطوير وتعظيم الاستفادة، وهو ما تعمل عليه الهيئة.