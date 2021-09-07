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مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير بآثار سوهاج

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مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير بآثار سوهاج مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير بآثار سوهاج

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، عن مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير بكلية الآثار بالجامعة، حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وقال عبدالخالق- في بيان الثلاثاء- إنه من شروط الإلتحاق بالدراسات العليا لقيد الطالب بدرجة الماجستير في الآثار أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الآثار بتقدير مقبول على الأقل من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة دراسية بالقسم الذي تخرج منه.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي عميد كلية الآثار، أنه أيضًا من شروط قبول الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على تقدير مقبول بالتسجيل للدراسات العليا والتمهيدي الماجستير في الكلية، وذلك بشرط دراسة بعض المواد التي يقترحها القسم العلمي ويعتمدها مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة، لافتاً إلى أنه يتم تنسيق داخلي بين الطلاب المتقدمين وبما يتفق مع الطاقه الاستيعابية للكلية.

المصرى اليوم

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