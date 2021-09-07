البحوث الفلكية يوضح آخر مستجدات القمر الماليزي ميسات 3 الخارج عن السيطرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه إطار الرصد والمتابعة الدورية لحزام أقمار الاتصالات بصفة عامة والاقمار المصرية بصفة خاصة من محطة الرصد البصري للحطام الفضائي والأقمار الصناعية بالقطامية والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفى ضوء الاستراتيجية المصرية للبحث العلمى 2030، قام الفريق البحثي بالمعهد بعمل الحسابات المدارية ومخططات رصد القمر الماليزي ميسات -3 والمنطقة المحيطة به، تم أخذ أرصاد ناجحة للقمر الصناعي وقد اظهرت نتائج الرصد وتحليل البيانات عن بداية استقرار مدار القمرالصناعي عند نصف القطر المداري 42268 كم.

واضاف القاضي: قد بينت الحسابات المدارية الناتجة من الارصاد المأخوذة من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية وجود القمر الروسي (Yamal-601) بالقرب منه بفارق 30 ثانية قوسية في المطلع المستقيم. وبدراسة احتمالية التصادم بينهما اتضح وصولهما لأقرب نقطة بينهما في المدار على مسافة 136كم في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم 31- 8- 2021 واستمر هذا التقارب لمدة ساعتين، وتم عمل الأرصاد مساء يوم 31 والتأكد من بدأ ابتعادهما دون ان يدخلا في احتمالية تصادم مؤكدة. وسيتم خلال الفترة المقبلة اخذ رصدات بصفة دورية لمتابعة مدار القمر ميسات -3 والمنطقة المحيطة به.

وأشار إلى أنه بدأ ظهور مشكلة في مدار القمر ميسات -3 في 21 يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل الخدمة لعملائه وتمت محاولة إخضاعه للسيطرة الأرضية في 24 يونيو لكنها لم تعمل طويلا، وقد تم اطلاق ميسات -3 في 11 ديسمبر 2006 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في الموقع المداري 91.4 شرقاً وبلغت كتلة القمر وقت الاطلاق 4766 كجم.

والجدير بالذكر بأن المعهد مستمر في عمليات الأرصاد من خلال المحطات البحثية وعلى رأسها محطة القطامية والتي تم تدشينها خلال العام 2020 لتكون اول محطة من هذا النوع في شمال افريقيا والشرق الأوسط لرصد الحطام الفضائي.