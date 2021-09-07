لاعبو الأهلي ينقلبون علي سيد عبد الحفيظ والمجلس يرفض رحيله

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توترت العلاقة بين بعض لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وبين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حيث يقود عدد من اللاعبين حملة للانقلاب على عبدالحفيظ والتخطيط للاطاحة به من منصبه خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون مع الجنوب افريقي موسيماني المدير الفني للفريق.

وعلمت المصري اليوم ان سبب اقنلاب بعض اللاعبين الكبار على عبدالحفيظ في الفترة الأخيرة والمطالبة برحيله عن منصبه يعود لبعض القرارات والخصومات المالية الضخمة والمغلظة التي اقرها عبدالحفيظ عيل بعض اللاعبين بسبب خسارة الدوري وبسبب بعد التصرفات عيل مدار الموسم والتى فوجيء اللاعبين بتطبيقها الآن باثر رجعي من خلال خصم بعض المستحقات المالية لدرجة ان بعض اللاعبين حرموا من مكافات بعض المباريات الأخيرة.

يأتي هذا فيما رفض مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل سيد عبدالحفيظ وقام المجلس بابلاغ عبدالحفيظ باستمراره في منصبه وانه لا توجد أي نية للاستغناء عنه مهما حدث وان الإدارة لن تنساق وراء رغبات ومخططات بعض اللاعبين بسبب سوء فهم بينهم وبين مدير الكرة الذي تم منحه الضوء الأخر للتصرف في أي أمور مالية وإدارية تخضص الفريق.