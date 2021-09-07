أخبار عاجلة

"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا -
مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر -
منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو -
معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار -
المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاعبو الأهلي ينقلبون علي سيد عبد الحفيظ والمجلس يرفض رحيله

Print
لاعبو الأهلي ينقلبون علي سيد عبد الحفيظ والمجلس يرفض رحيله لاعبو الأهلي ينقلبون علي سيد عبد الحفيظ والمجلس يرفض رحيله

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توترت العلاقة بين بعض لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وبين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حيث يقود عدد من اللاعبين حملة للانقلاب على عبدالحفيظ والتخطيط للاطاحة به من منصبه خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون مع الجنوب افريقي موسيماني المدير الفني للفريق.

وعلمت المصري اليوم ان سبب اقنلاب بعض اللاعبين الكبار على عبدالحفيظ في الفترة الأخيرة والمطالبة برحيله عن منصبه يعود لبعض القرارات والخصومات المالية الضخمة والمغلظة التي اقرها عبدالحفيظ عيل بعض اللاعبين بسبب خسارة الدوري وبسبب بعد التصرفات عيل مدار الموسم والتى فوجيء اللاعبين بتطبيقها الآن باثر رجعي من خلال خصم بعض المستحقات المالية لدرجة ان بعض اللاعبين حرموا من مكافات بعض المباريات الأخيرة.

يأتي هذا فيما رفض مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل سيد عبدالحفيظ وقام المجلس بابلاغ عبدالحفيظ باستمراره في منصبه وانه لا توجد أي نية للاستغناء عنه مهما حدث وان الإدارة لن تنساق وراء رغبات ومخططات بعض اللاعبين بسبب سوء فهم بينهم وبين مدير الكرة الذي تم منحه الضوء الأخر للتصرف في أي أمور مالية وإدارية تخضص الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا

وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا

مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر

مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر

منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو

منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو

معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار

معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار