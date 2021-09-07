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موقع التنسيق 2021.. فتح التسجيل لمستنفدي الرغبات.. ونتائج المرحلة الثانية (الروابط)

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موقع التنسيق 2021.. فتح التسجيل لمستنفدي الرغبات.. ونتائج المرحلة الثانية (الروابط) موقع التنسيق 2021.. فتح التسجيل لمستنفدي الرغبات.. ونتائج المرحلة الثانية (الروابط)

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فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات للطلاب مستنفدي الرغبات، وهم الذين قاموا بتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولي وكذلك المرحلة الثانية، لاختيارهم كليات أعلي من مجاميعهم التى حصلوا عليها.

يأتي فتح باب تسجيل رغبات الطلاب المستنفدين بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021، وقبل بدء مرحلة تقليل الإغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية.

وضع موقع التنسيق الإلكتروني تنويهًا فى بداية صفحة تنسيق الثانوية العامة مكتوب عليه: «تسجيل الرغبات: التسجيل مفتوح للمستنفدين .. الآن نتائج المرحلة الثانية».

ودمج موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولي مع نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، عبر رابط :«الآن نتائج المرحلة الأولي والثانية.»، ويمكن معرفة الطلاب لنتيجتهم عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والأولي.

أعلن موقع التنسيق عبر بوابة المصرية نتائج الحدود الدنيا للقبول فى الكليات والمعاهد لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، ويمكن الدخول على رابط الحد الأدني للقبول فى كليات المرحلة الأولي، وكذلك رابط الحد الأدني للقبول فى كل كليات المرحلة الثانية.

ويعرض موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا نتائج اختبارات القدرات، ويمكن الدخول لها مباشرة عبر رابط نتيجة اختبار القدرات.

ويستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والطلاب مستنفدي الرغبات وكذلك طلاب تقليل الاغتراب معرفة قواعد التنسيق 2021، من خلال 4 أدلة عرضها الموقع، وهي دليل القبول بالكليات والمعاهد، دليل القبول بالمعاهد الخاصة، دليل اختبارات القدرات، دليل اختبارات القدرات على موقع الأعلي للجامعات.

وعرض موقع تنسيق 2021 أيضًا أسماء أكثر من 1600 طالب وطالبة من طلاب أوائل الثانوية العامة لكل من المجموعة الأدبية وأوائل علمي علوم وكذلك أوائل علمي .

وقدم موقع التنسيق أيضًا بيانات أرشيفية عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد للشعبة الأدبية 2020 وكذلك الشعبة العلمية 2020، كما عرض باقي السنوات اعتبارًا من عام 2011.

ويمكن من هنا معرفة قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة المتاحة للشعبة العلمية وكذلك معرفة تنسيق 2021.. جميع كليات ومعاهد المرحلة الثالثة الشاغرة للشعبة الأدبية.

موقع التنسيق 2021.. فتح التسجيل لمستنفدي الرغبات.. ونتائج المرحلة الثانية (الروابط)

المصرى اليوم

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