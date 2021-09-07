سكرتير مساعد الأقصر: نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضرية وسط المدينة

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكل شوارع مدن المحافظة، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمي وقانوني حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.

وعقد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اجتماعا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، بحضور العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، والرائد محمد عدلي رئيس مباحث المرافق، وذلك لمناقشة تنظيم نقل الباعة الجائلين بشارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبوالجود بمقر السوق الحضري وسط مدينة الأقصر والذي يتضمن باكيات حضارية ومزودة بكل الخدمات.

نقل الباعة الجائلين في الاقصر

حضر الاجتماع عدد من الباعة الجائلين، الذين تم الاستماع إلى كافة مطالبهم، كما تم الانتقال إلى موقع السوق الحضري، لمعاينة كافة الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع على أرض الواقع، بحضور الباعة الجائلين.

نقل الباعة الجائلين في الاقصر

وأكد سكرتير مساعد محافظة الأقصر، على أن أعمال التطوير الجارية تتم مع الحرص على مصلحة الباعة الجائلين ومراعاة البعد الإنساني، مشيراً إلى أنه يتم أعمال حصر كافة الباعة تمهيدًا لنقلهم وتسكينهم في السوق الحضري بشارع مطحن الاتحاد بحي وسط مدينة الأقصر ..

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أن القضاء على ظاهرة الإشغالات والانتشار العشوائي للباعة الجائلين بالشوارع والميادين بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الاقصر، مؤكداً مواصلة الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية وقسم شرطة المرافق تحت قيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لشن حملات مكثفة لضبط ورفع أي إشغالات.