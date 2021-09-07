مفاجأة .. المصري البورسعيدي يتهم الأهلي بإفساد التعاقد مع جاريدو

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سادت حالة من الغضب والاستياء داخل النادي المصري البورسعيدي بعد اعتذار خوان كارلوس جاريدو عن تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري .

وقال عضو مجلس إدارة بارز: «للاسف جاريدو وافق على تدريب المصري وانهي اتفاقه وتوصل معنا على كافة الشروط أمس واجري اتصالا بسمير حلبية رئيس النادي وابلغه بموافقته النهائية لكننا فوجئنا باتصالا من جاريدو اليوم اعتذر فيه عن قبول المهمة وطالب اعفائه من ابداء اسباب لكنه اخطرنا رسميا بانه لن يتمكن من تدريب النادي المصري البورسعيدي على وجه التحديد لاسباب يود ان يحتفظ بها لنفسه».

وأضاف عضو مجلس المصري الذي رفض ذكر اسمه: «علمنا من مصادرنا ومن وكيل اللاعب ان مسؤول اهلاوي بارز في النادي الأهلي هو سبب فشل الصفقة بعدما طلب من جاريدو الاعتذار عن تدريب المصري وعدم الموافقة على عرض ادارة المصري».

واختتم: «المسؤول الاهلاوي ابلغ جاريدو ان قبوله لتدريب المصري سيفقده شعبيته لدي جماهير الأهلي مؤكدا ان جاريدو اعتذر عن العمل في المصري لهذا السبب».