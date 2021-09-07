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مدير "تعليم شرورة "يكرم المشاركين في مسابقة "نشاطي" الصيفية

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أكد على دور الأنشطة في كشف المواهب الطلابية التي تخدم الوطن

مدير

أقيم اليوم الحفل الختامي وتكريم المشاركين في برامج نشاطي لصيف 1442، في تعليم شرورة برعاية مدير إدارة تعليم شرورة وحضور المساعدين ومديري المدارس وأولياء الأمور والطلاب المشاركين.

وألقى مدير التعليم بالمحافظة كلمة قدم خلالها الشكر للجان المشرفة على المسابقات وقدم التهاني للفائزين بالمسابقات، مؤكداً أهمية البرامج والأنشطة التي لها الدور الكبير في ظهور المواهب، والتي سوف تخدم هذا الوطن في كافة المجالات.

فيما شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن البرامج والمسابقات وكافة المجالات التي شارك فيها الطلاب والطالبات والتي شكلت التصميم الرقمي ومحصن، ومسابقة شبابيك والتخيل والبيئة الخضراء وعناق الطبيعة والقلم.

وفي نهاية الحفل كُرم المشاركون بالحفل الذين بلغ عددهم 38 طالباً و20 طالبة.

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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