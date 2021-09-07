اتحاد اليد يخطر الأهلى بموعد مران الفريق الأخير قبل السوبر الإفريقي

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تلقى النادى الأهلى إخطار من اتحاد كرة اليد يخبره بموعد تدريبات فريق كرة اليد بالنادى التي ستكون من الخامسة حتى السادسة مساء غدا الخميس على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر يوم الخميس المقل إستعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة في كأس السوبر الإفريقي، وسيدير اللقاء طاقم تحكيم تونسى مكون من الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وتم إخطار النادي بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

وقال طارق محروس المدير الفنى لفريق يد الأهلى أن فريق «رجال يد الأهلي» يضم 3 أجيال ما بين عناصر الخبرات واللاعبين الشباب والصاعدين، وكلهم يملكون تجارب دولية من خلال المنتخبات الوطنية، وهو ما يؤكد أن مستقبل اللعبة في النادي يسير بشكل صحيح.

وشدد طارق محروس على أن فريق «رجال يد الأهلي» قادر على الفوز ببطولة السوبر الأفريقي، خاصة أن اللاعبين في قمة التركيز، ولديهم إصرار كبير على بذل كل ما يمكن من جهد للحصول على كل البطولات في الموسم الجاري.