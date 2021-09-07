جاريث بيل: رونالدو قادر على تمزيق الشباك فى البريميرليج مرة أخرى

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حالة الترقب التي تفرض نفسها لمشاهدة الحلقة الأولى من ظهور ا لنجم البرتغالى كريستيانو رونالد بمقص مانشستر يونايتد لم تقتصر على الجماهير المتابعين للدورى عموما ومتابعى وعشاق الدون على وجه الخصوص.

بينما يترقب أيضا نجوم الكرة مشاهدة النجم البرتغالى العائد مرة أخرى إلى مانشستر وأختار صحيفة ذا صن البريطانية جاريث بيل نجم ريال مدريد ومنخب ويلز لمعرفة توقعاتة لما سيفعلة رونالدو وأعرب جاريث بيل،، عن تشوقه لعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد من جديد، مشيرًا إلى قدرة البرتغالي على تمزيق الشباك في البريميرليج مرة أخرى.

وقال بيل بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «أنا على يقين بأنه سيبلي البلاء الحسن، سبق وأن أثبت ذلك في البريميرليج من قبل، وبالتالي هو يفهم ذلك الدوري».

وأضاف «قام رونالدوبكل شيء ممكن في كرة القدم، فقدرته التهديفية لا يضاهيها أي لاعب آخر، وبالتالي أنا على ثقة بأنه سيشارك وسيبلي البلاء الحسن وسيسجل الكثير من الأهداف، من المثير بالنسبة لي رؤيته مرة أخرى.

يذكر أن بيل عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا مع السبيرز، قبل أن يعود إلى ريال مدريد من جديد مع بداية الموسم الجاري.

ويلتقى مانشستر يونايتد، مع نيوكاسل يوم السبت المقبل في البريميرليج.