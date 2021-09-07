تعرف على الحد الأدنى لكليات الطب والأسنان والصيدلة بالجامعات الخاصة والأهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها، مساء الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية من 2% إلى 3% عن الحد المعلن من قبل، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني https://www.cpnu-admission.edu.eg/ حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

وتقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني: http://admission.egypt-hub.edu.eg

وسوف يعلن الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غدٍ الأربعاء، موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛ لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.