أخبار عاجلة

"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا -
مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر -
منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو -
معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار -
المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة.. مصرع معلم وإصابة 2 بالبحر الأحمر في حادث سير

Print
أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة.. مصرع معلم وإصابة 2 بالبحر الأحمر في حادث سير أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة.. مصرع معلم وإصابة 2 بالبحر الأحمر في حادث سير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي مدرس مصرعه وأصيب 3 مدرسين آخرين مساء الثلاثاء، في حادث مروري بسيارة ملاكي بطريق الغردقة راس غارب بالبحر الأحمر، وجرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الضحايا مدرسين من رأس غارب وكانوا هائدين من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالغردقة.

وتعرضت السيارة التي يستقلونها لحادث سير اثناء عودتهم لراس غارب، ما أدى إلى مصرع مدرس وإصابة 3 آخرين بإصابات خطرة، وتحرر محضر بالحادث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا

وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا

مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر

مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر

منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو

منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو

معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار

معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار