أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة.. مصرع معلم وإصابة 2 بالبحر الأحمر في حادث سير

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لقي مدرس مصرعه وأصيب 3 مدرسين آخرين مساء الثلاثاء، في حادث مروري بسيارة ملاكي بطريق الغردقة راس غارب بالبحر الأحمر، وجرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الضحايا مدرسين من رأس غارب وكانوا هائدين من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالغردقة.

وتعرضت السيارة التي يستقلونها لحادث سير اثناء عودتهم لراس غارب، ما أدى إلى مصرع مدرس وإصابة 3 آخرين بإصابات خطرة، وتحرر محضر بالحادث.