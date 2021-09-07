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اليابان تستعيد توازنها وتتجاوز محطة الصين.. وأستراليا تعبر فيتنام بصعوبة

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اليابان تستعيد توازنها وتتجاوز محطة الصين.. وأستراليا تعبر فيتنام بصعوبة

استعاد منتخب اليابان توازنه بعدما حقق الفوز على الصين 1-0 يوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وسجل يويا أوساكو هدف الفوز الثمين للمنتخب الياباني في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وأقيمت المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك نتيجة قيود السفر المفروضة في الصين بسبب جائحة كوفيد-19.

وحصد منتخب أستراليا الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب خارج ملعبه على فيتنام 1-0 يوم الثلاثاء على ملعب ماي دينه في هانوي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وسجل رايان غرانت هدف الفوز الثمين للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وانفرد الأسترالي مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من وعمان اللتين لعبتا مباراة واحدة واليابان، في حين بقي رصيد فيتنام والصين خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 أكتوبر، حيث تلتقي السعودية مع اليابان، وأستراليا مع عمان، والصين مع فيتنام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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