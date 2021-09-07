مصدر بالاهلي يكشف حقيقة رحيل محمد الشناوى خلال الميركاتو المقبل

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فجر مصدر مطلع بالنادى الأهلى عن مفاجأة قد تقلب الموازين داخل القلعة الحمراء بعدما ألمح بامكانية رحيل كابتن الأهلى محمد الشناوى حارس المرمى خلال الميركاتو الشتوى المقبل وذلك بناء على إتفاق مع المسؤولين داخل الأهلى لرغبة الحارس في الاحتراف من أجل الإستفادة المادية.

وشدد المصدر أن مسالة رحيل الشناوى قد تكون مشروطة بحيث يسمح له بالاحتراف على سبيل الإعارة بشرط تعاقد الأهلى مع حارس مميز يستطيع الزود عن مرمى الأهلى ببسالة .

وأضاف المصدر أن محمود كهربا الذي كان قريب من الرحيل خلال الميركاتو الحالى قد يكون العنصر الثانى في قائمة الراحلين عن الأهلى في يناير المقبل وذلك بعدما تحفظ موسيمانى على طريقة تعامل اللاعب داخل الفريق لكنه وافق على منحه فرصة أخيرة حتى منتصف الموسم الجديد وبعدها سيكون الخيار النهائى إستبعاده سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى .

وينتظر أن يعقد بيتسو موسيمانى، جلسة مع الجهاز المعاون للفريق قبل إستئناف التدريبات غدا الأربعاء وذلك لمناقشة برنامج الاعداد الخاص بالفترة المقبلة التي تشهد إرتباط الأهلى بمواجهة الرجاء المغربى في كأس السوبر الإفريقي والمقررة 24 سبتمبر الجارى وكذلك التحضير لاستكمال كأس مصر والدورى الجديد،كما يعقد المدير الفنى جلسة تعارف مع الصفقات الجديدة التي أبرمها النادى وبعدها يقود المدير الفنى تدريبات الفريق وينتظر أن تتضمن التركيز على الجانب البدنى فضلا عن بعض الأمور الخططية التي يسعى موسيمانى لتحفيظها للاعبين لضمان إستيعابهم للتعليمات .