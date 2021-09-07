الصحة العالمية: وصلنا إلى المستوى المسطح لمؤشرات الجائحة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن وصول منحنى الإصابات لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» في العالم إلى المستوى المسطح، لكن الأوضاع الوبائية تتباين في مناطق مختلفة.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «وصلنا إلى المستوى المسطح، لكنه عال بما فيه الكفاية. ويتم في الآونة الأخيرة تسجيل 4.4-4.5 مليون حالة إصابة يوميا مع رصد 72-78 ألف وفاة».

وأضافت فان كيرخوف مع ذلك أن «أوضاعا متباينة تسجل في مختلف المناطق»، مبينة أن عدد الإصابات والوفيات يرتفع في الأمريكتين الشمالية والجنوبية بينما تشهد أوروبا زيادة للوفيات وانخفاضا للإصابات وتمر إفريقيا بهبوط للمصابين والمتوفين الجدد.

كما أعرب مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، عن قلقه من الأوضاع الوبائية في العالم، قائلا: «نعود إلى حالة لا نريد أن نكون فيها».

وأشار إلى أن بعض الدول التي تتميز بمستويات مرتفعة للتلقيح تشهد زيادة للإصابات، مبينا أن هذا الأمر يشير إلى أن الفيروس لا يزال لديه قوة وقدرات كبيرة.