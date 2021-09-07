تخطيط الأهلى تحسم ملف المدرب العام ولائحة الفريق فى جلسة خاصة مع موسيمانى

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى غدا الأربعاء لحسم عدد من الملفات التي تخص الفريق أبرزها الاستقرار على باقى الراحلين عن قائمة الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وملف المدرب العام المقرر ضمه للجهاز الفنى بعد رحيل كيفين جونسون لتدريب أحد فرق جنوب أفريقيا.

كما تتضمن الجلسة مناقشة اللائحة الجديدة التي طلبها موسيمانى للموسم الجديد بعد تحفظة على اللائحة المعمول بها حاليا للفريق لرغبتة في تحفيز اللاعبين على الإجتهاد خلال المباريات الرسمية .وعلمت المصرى اليوم أن الجهاز الفنى إستقر على رحيل بعض اللاعبين خلال الإنتقالات الشتوية وسيكون من ضمنهم عدد من العناصر الأساسية التي ترغب في خوض تجربة إحتراف خارجية.

ويعود الاهلى لاستئناف التدريبات غدا الأربعاء بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد إنتهاء مباريات الدورى الممتاز بينما تم تمديد راحة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطنى في مباراتى أنجولا والجابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم بقطر 2022 .