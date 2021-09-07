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هل يفوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي بالتزكية؟ مصدر يجيب ويكشف التفاصيل

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هل يفوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي بالتزكية؟ مصدر يجيب ويكشف التفاصيل هل يفوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي بالتزكية؟ مصدر يجيب ويكشف التفاصيل

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هل يفوز الخطيب برئاسة الأهلي بالتزكية في سرية تامة يقود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مفاوضات مع بعض المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقبلة على مقعد الرئيس من اجل اقناعهم بعدم الترشح حتي يتسني للخطيب الفوز بفترة ولاية ثانية بالتزكية في الإنتخابات المقبلة

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فأن هناك اجماع شديد بين معظم اعضاء الجمعية العمومية في الأهلي على دعم ومساندة محمود الخطيب للفوز بفترة ولاية ثانية والاستمرار في رئاسة القلعة الحمراء خصوصا بعدما نجح الخطيب ومجلسه في الحفاظ على الاستقرار وحصد البطولات .

وكشف المصدر على ان بعض المقربين من الخطيب تواصلوا مع بعض المرشحين المحتملين واقنعوهم بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة لاسيما وان المنافسة قد تكون معدومة في ظل ارتفاع اسهم الخطيب للفوز بمنصب الرئيس فضلا عن رغبتهم في تمهيد الطريق امام بيبو للفوز بالتزكية .

وكشف المصدر ان المنافس الوحيد الذي كان يخشي منه محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة هو ياسين منصور الذي نجح حسن حمدي في اقناعه بعدم الترشح فضلا عن قيام مجلس الإدارة برئاسة الخطيب بتوليه ياسين منصور منصب رئيس شركة الكرة بالأهلي .

المصرى اليوم

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