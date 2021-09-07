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مختار مختار يرحل عن تدريب غزل المحلة

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مختار مختار يرحل عن تدريب غزل المحلة مختار مختار يرحل عن تدريب غزل المحلة

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قرر مختار مختار ترك مهمته كمدير فني للفريق الأول لغزل المحلة وذلك بعد أيام قليلة من توليه المسئولية رسميًا خلفًا لخالد عيد.

وأبلغ مختار على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم رحيله عبر اتصال هاتفي اليوم.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة زعيم الفلاحين مساء اليوم لبحث اختيار المدير الفني الجديد وسط توقعات بأنه سيكون من خارج أبناء النادي العريق

ونجح غزل المحلة في الحفاظ على تواجده ضمن الكبار في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما احتل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

المصرى اليوم

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