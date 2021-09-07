عضو نادي الوصل الإماراتي الزعابي: البطلة فريال عبدالعزيز نموج يحتذى به في الرياضة

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أكد جاسم الزعابي عضو نادي الوصل الإماراتي، أن البطلة فريال عبدالعزيز الحائزة على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه باولمبياد طوكيو، نموذج رياضي يحتذى به، ومثال على الإصرار والتحدي، وتستحق أعلى درجات التقدير والتكريم.

وأضاف الزعابي، أن اللاعبة فريال عبدالعزيز خرجت من مركز شباب عادي، ولم تكون مقيدة على نادي كبير مثل الأهلي أو الزمالك، وكانت تتمرن بشكل عادي ولم يكن يتبناها أي راعي كبير، وكانت تنفق من أموالها الخاصة على اللعبة.

وأوضح جاسم الزعابي، أن اللاعبة كانت تلعب مبارياتها بوعي فني وتكتيكي غير مسبوق، وكانت تملك انضباط انفعالي مذهل، مؤكدا أن ذلك يرجع لذكائها وأفكارها التي استاقتها من مدربها.

وجه الزعابي الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كرم اللاعبة وأسرتها برحلة حج الى الأراضي المقدسة في العام المقبل، وكذلك اطلاق إسمها على أحد المحاور المهمة بالقاهرة تخليدها لكفاحها والبطولة التي حققتها.

شدد جاسم الزعابي على الرعاة من الشركات ورجال الأعمال بالبحث عن هذه النماذج المنتشرة في مراكز الشباب والنوادي الصغيرة وتبنيهم في ضوء المسؤولية الاجتماعية لهم، مؤكدا أن الكثير من هؤلاء يستحق الرعاية والنظر اليهم لانهم موهوبين بالفعل ويحترفون الألعاب المختلفة ويستطيعون أن يحققوا البطولات المختلفة.