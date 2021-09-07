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الانقلابيون في غينيا يتعهدون بالإفراج السريع عن المعارضين

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الانقلابيون في غينيا يتعهدون بالإفراج السريع عن المعارضين الانقلابيون في غينيا يتعهدون بالإفراج السريع عن المعارضين

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تعهد الانقلابيون في غينيا بالإسراع في الإفراج عن المعارضين الذين اعتقلوا في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وذلك بعد 48 ساعة من استيلاء القوات الخاصة على السلطة.

وقد أمر زعيم الانقلابيين الكولونيل مامادي دومبويا «وزارة العدل بالاتصال بالنيابة العامة وإدارة السجون والمحامين لإجراء دراسة معمقة لملف المعتقلين السياسيين من أجل الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن»، وفقا لبيان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد.

وكان الضباط الانقلابيون قد تعهدوا بفتح مشاورات وطنية لوضع الخطوط العريضة للانتقال السياسي في هذا البلد الغني بالبوكسيت والمعادن.

المصرى اليوم

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