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محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل

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محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل الزمالك محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل

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أعرب محمود شبانة لاعب نادي عن سعادته البالغة بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وقال شبانة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه سعيد للغاية بتواجده اليوم في نادي الزمالك وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأضاف اللاعب: «أمتلك العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع نادي الزمالك خلال المواسم المقبلة، والآن أنا لاعب في نادي الزمالك بطل الدوري، وسوف أسعى بكل قوة للمساهمة مع زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية».

وقدم محمود شبانة الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمسؤولين في النادي على ثقتهم في اختياره، قائلا:«أعدهم بأن أبذل كل ما بوسعي لتقديم المطلوب».

واختتم شبانة تصريحاته: «سعيد للغاية برد فعل جماهير نادي الزمالك على انضمامي للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، لذلك أشكرهم بشدة على دعمهم الكبير، وأعدهم بأن أقاتل من أجلهم».

المصرى اليوم

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