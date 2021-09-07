★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق على حضور المران الجماعي الأبيض مساء اليوم الثلاثاء.

وقام لاعبو الزمالك بالترحيب بشبانة بعد حرصه على متابعة مران الفريق المقام على ملعب النادي، حيث نال المدافع ترحيبا خاصا من الجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع شبانة بشكل سريع على هامش المران الجماعي للأبيض، حيث حرص على الترحيب به وتحفيزه بعد انضمامه للفريق بشكل رسمي.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.