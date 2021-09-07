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وصل اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة» الذي تنطلق فعالياته في الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر الجاري، وكان في استقباله السفير المصري في روسيا إيهاب نصر، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات أهمها الطريق نحو التنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية الجديدة، والرياضات العالمية وقمة الأعمال، وتكامل الرياضة الروسية على المستوى العالمي«.

ويلتقي الدكتور اشرف صبحي على هامش المؤتمر وزير الرياضة الروسي، ووزراء الشباب والرياضة، وقادة الاتحادات الرياضية لتوقيع خطة العمل التنفيذية.

كما سيلتقي صبحي، برئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب وذلك لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية المشتركة والتبادل الشبابي وماتم من مخرجات في المنتدى الشبابي الروسي، الذي شارك فيه وفد شبابي مصري أوفدته الوزارة إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات المنتدى والذي نظمته الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الخارجية، خلال الفترة من 17- 22 مايو الماضي، وكذلك الترتيب للزيارة المرتقبه للوفد الشبابي الروسي إلى مصر.

وتضمن أجندة وزير الشباب الرياضة خلال زيارته لروسيا تفقد عدد من المنشآت الرياضة، لتعرف على أحدث الاساليب التقنية والعلمية الحديثة التي يتم تطبيقها هناك.