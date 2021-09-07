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تفاصيل المشادة بين علي ماهر ومسؤولي المصري

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تفاصيل المشادة بين علي ماهر ومسؤولي المصري تفاصيل المشادة بين علي ماهر ومسؤولي المصري

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كشفت مصادر داخل النادي المصري البورسعيدي، عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، ومجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية.

وكان على ماهر قد أعلن رسمياً هذا الأسبوع رحيله عن النادي المصري، وتوليه تدريب فريق فيوتشر إفي سي (كوكاكولا سابقا).

وعلمت «المصري اليوم» أن نجم الأهلي السابق، تقدم باستقالته عقب الازمة التي نشبت بينه من جهة، وبين أوستن أموتو، نجم المصري ووكيل أعماله ولجنة الكرة بالنادي البورسعيدي، من جهة آخرى وبعدها تقدم على ماهر باستقالته.

وكانت هناك جلسة بين لجنة الكرة بالنادي المصري وأوستن أوموتو ووكيله، وحضرها على ماهر، لكنه تعدى باللفظ على اللاعب المحترف ووكيله، مما أشعل الجلسة وطلب منه مسؤولو المصري الهدوء وعدم التجاوز في حق اللاعب ووكيله، فغضب على ماهر وهدد بعدم الاستمرار مع الفريق.

ووفقاً لما حدث، فقد قال على ماهر لمسؤولي النادي المصري: «خلاص أنا همشي»، فرد عليه مسؤولو المصري: «عايز تمشي أمشي براحتك».

المصرى اليوم

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